Європарламент підготував жорстку резолюцію щодо України із санкціями проти чиновників

Про це йдеться в спільному проекті резолюції щодо ситуації в Україні, розробленому в ЄП, і оприлюдненому в середу.

Голосування по цьому документу, який складається з 22 пунктів, має відбутися 6 лютого, повідомляє Українська правда.

Читайте такожЄвропарламент ухвалить резолюцію щодо України У проекті резолюції зокрема беруть до уваги те, що в Україні вже понад два місяці тривають протести проти дій влади, а невдоволення вже поширилося в регіони, де народ бере місцеві адмінстрації під свій котроль.

Висловлюється занепокоєння тим, що, незважаючи на міжнародний тиск, українська влада продовжує проводити політику залякування, репресій, катувань і насильства щодо демонстрантів.

Зазначено, що будь-який насильницький розгін демонстрантів або оголошення надзвичайного стану буде вважатися кримінальний карним діянням та порушенням основних прав, що матиме серйозні міжнародні наслідки.

Першим пунктом пропонується висловити підтримку українському народу, який відстоює вільну, демократичну, незалежну Україну та її європейську перспективу.

Європарламентарі мають намір висловити глибоку стурбованість з приводу серйозної політичної кризи в Україні і запеклих зіткнень в Києві та інших містах України

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Проект резолюції рішуче засуджує ескалацію насильства щодо мирних громадян і висловлює співчуття сім'ям загиблих в результаті насильства в Україні.

Українську владу закликають поважати права та свободи людини та вжити негайних заходів щодо розслідування і покарання тих, хто застосовував насильство щодо мирних демонстрантів.

Протестуючих Майдану, в свою чергу, закликають утримуватися від застосування сили і підтримувати законність своєї справи мирним шляхом, лідерів опозиції закликають зберегти протест мирним.

Окремо висловлюється стурбованість з приводу надмірного застосування насильства з боку силовиків, "тітушок" і з приводу насильницьких дій ультранаціоналістів.

Від президента Януковича вимагають негайного і безумовного звільнення і політичної реабілітації всіх демонстрантів і політичних ув'язнених незаконно затриманих, в тому числі Юлії Тимошенко.

Пропонується створити незалежний слідчий комітет під егідою визнаної міжнародної інституції, наприклад, Ради Європи, для того, щоб розслідувати всі порушення прав людини, які мали місце з часу початку демонстрацій.

Нагадується про готовність ЄС підписати з Україною угоди про асоціацію та ЗВТ, як тільки політична криза буде подолана, і відповідні вимоги будуть виконані.

Президента і уряд України закликають всерйоз зайнятися широким діалогом із опозицією, громадянським суспільством і протестувальниками Майдану, щоб розрядити напружену ситуацію.

У пункті 14 міститься заклик до інституцій ЄС, країн-членів ЄС вжити негайних дій, включаючи збільшення дипломатичного тиску.

ЄС закликають готувати персонально націлені заходи і санкції на поїздки, активи та нерухомість тих українських чиновників, законодавців і їхніх бізнес-спонсорів (олігархів), які відповідальні за застосування насильства і смерть протестувальників.

Закликають активізувати зусилля з тим, щоб зупинити відмивання грошей і ухилення від сплати податків українськими компаніями та бізнесменами в європейських банках.

Також ЄП має намір закликати ЄС, США, МВФ, Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк продовжувати готувати довгостроковий пакет конкретної фінансової підтримки України.

Пункт 20 присвячений Росії і містить заклик до РФ зупинити надмірний тиск, спрямований на підрив суверенного права своїх сусідів вільно визначати своє майбутнє.