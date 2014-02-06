У міліції визнали, що зґвалтування на Майдані - вигадка

Про це йдеться у відповіді МВС на запит депутатів "УДАРу" Валерія Пацкана та Миколи Паламарчука, пише Українська правда.

Згідно з інформацією, жінку, яка поскаржилася на зґвалтування міліції оглянув лікар-гінеколог Київської міської клінічної лікарні №9 і не виявив "будь-яких слідів тілесних ушкоджень чи статевого акту".

У міліції заявили, що вказана громадянка лише мала конфлікт з одним з чоловіків, але фізично вона від нього не постраждала. Свою заяву, подану міліції, вона відкликала.

На сайті Міністерства внутрішніх справ досі оприлюднена інформація від 31 грудня 2013 року про те, що на Майдані нібито зґвалтували жінку.

Результатів розслідування цього злочину на сайті відомства немає. Також немає і спростування цієї інформації.