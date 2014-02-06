200 письменників з 30 країн світу закликали Росію скасувати закон про гей-пропаганду

Відкритий лист письменників опубліковано в четвер, 6 лютого, у британській газеті The Guardian, повідомляє Лента.ру.

«Ми закликаємо владу РФ скасувати ці закони, що обмежують свободу слова. Росія повинна виконувати міжнародні конвенції: поважати свободу переконань та їх вираження, свободу віросповідання, включаючи право не вірити, повинна зайнятися створенням середовища, в якій всі громадяни зможуть користуватися плодами вільного вираження своєї думки», - йдеться в листі.

Свої підписи під відкритим листом поставили понад 200 письменників з 30 країн світу, у тому числі троє лауреатів Нобелівської премії по літературі - Воле Шойинка, Ельфріда Елінек і Орхан Памук.

Також звернення підписали Джонатан Франзен, Джуліан Барнс, Керол Енн Даффі, Ніл Гейман. Свої підписи під листом поставили і російські літератори, зокрема, Людмила Улицька.

Відкритий лист є частиною ініціативи Міжнародного ПЕН-клубу мета якої - привернути увагу «до драконівських обмежень свободи слова», вжиті владою Росії за останні 1,5 року.

Закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх був прийнятий в Росії в кінці червня 2013 року. Одночасно з ним був прийнятий і закон про захист почуттів віруючих, проект якого був внесений до Держдуми у вересні 2012 року - незабаром після винесення вироку учасницям панк-групи Pussy Riot, яка вчинила так званий «панк-молебень» в Храмі Христа Спасителя.

Закон про «гей-пропаганду» викликало широкий резонанс за межами Росії у зв'язку із Зимовою Олімпіадою, яка відкриється в Сочі 7 лютого 2014 року. Ряд західних політиків і правозахисників закликали до бойкоту Ігор. У січні відкритий лист до влади Росії з проханням скасувати закон про «гей-пропаганду» підписали 27 нобелівських лауреатів.