Поранених від вибуху в Будинку профспілок у лікарні охороняють ветерани Афганістану

У 17-й лікарні, де перебувають двоє поранених внаслідок вибуху в Будинку профспілок, багато правоохоронців. Безпеку потерпілих забезпечують народні депутати і підрозділ ветеранів Афганістану, повідомляє Еспресо.TV.

Про це керівник охорони Будинку профспілок Анатолій Медвідь повідомив під час брифінгу в Штабі національного спротиву.

Читайте такожПостраждалому від вибуху в Будинку профспілок відірвало кисть руки - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, Медвідь зазначив, що правоохоронці хочуть забрати постраждалих, однак охорона Майдану не дозволяє їм цього зробити.

"На всіх виходах чергує міліція у бронежилетах. Аргументують потребою охорони постраждалого. На місці достатньо депутатів та активістів, для охорони від "правоохоронців", - написала у своїй сторінці в Facebook нардеп Леся Оробець.