У Харкові згорів гараж c гуманітарною допомогою для Майдану

Як пише "Сегодня" у гасінні вогню брали участь два пожежно-рятувальних підрозділи. На момент їх прибуття вхідні двері палаючого гаража були закриті. Впритул з різних сторін були розташовані ще два гаражі. Відкривши їх, рятувальники виявили в них два автомобіля ГАЗ-31 з газобалонним обладнанням. Щоб запобігти вибуху, їх негайно відбуксирували на безпечну відстань.

За словами рятувальників, горіло сміття та старі домашні речі, автомобіля в палаючому гаражі не було. Площа пожежі склала 10 кв. м. Постраждалих немає. Сусідні гаражі не постраждали.

Як написав на своїй сторінці в Facebook харківський активіст Євромайдану Андрій Ільгов: «Щойно спалили мій гараж, де знаходилася гуманітарна допомога для Києва. Згоріло все, що могло згоріти».

Також на місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції. У ЦГЗ облуправління МВС повідомили, що за попередніми висновками ДСНС, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.

Співробітники Фрунзенського райвідділу проводять перевірку, встановлюють свідків події, а також перелік пошкодженого вогнем майна та суму матеріального збитку, заподіяного власнику гаража.