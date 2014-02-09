У Києві біля Лук’янівського СІЗО зібралося кілька десятків радикально налаштованих молодиків – міліція
20:20, 09 лютого 2014Політика
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У Києві сьогодні ввечері біля Лук’янівського СІЗО зібралося кілька десятків радикально налаштованих молодиків.
Лук’янівське СІЗО
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
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