У Києві відбувається засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, заступник голови ВР України Руслан Кошулинський у своєму вступному слові на засіданні відзначив особливість і значущість проведення нинішнього форуму, враховуючи те, що «він відбувається в дуже відповідальний момент історії України, до якої нині прикуті погляди практично усієї світової спільноти».

За його словами, саме поточна політична ситуація в Україні диктує пріоритети порядку денного.

Читайте такожУ Раді скасували засідання робочої групи з конституційної реформиЗаступник керівника парламенту зазначив, що річні національні програми співробітництва Україна-НАТО є базовим інституційно-нормативним інструментом різних аспектів взаємовідносин і співробітництва України з НАТО. «Цей текст наразі є практично єдиним системним документом, що реалізується, в якому викладені завдання нашої держави щодо реформування основних сфер її життєдіяльності», - сказав він.

У цьому контексті Кошулинський наголосив, що «левова частка змісту цього трансформаційного інструмента стосується не військових, а цивільних аспектів, в т.ч. внутрішньої політики України». Зокрема, за його словами, найперше ця програма стосується зміцнення демократичних інститутів, проведення вільних і чесних виборів, захисту прав і свобод людини, свободи слова, боротьби з корупцією, фінансовою злочинністю тощо. «Саме ці питання перебувають зараз у центрі уваги українського суспільства», - підкреслив він і додав, що попереду Україну чекає цікава і важлива робота.

Читайте такожГенсек НАТО закликав українських політиків до діалогу Він привітав членів Міжпарламентської ради з важливою датою в її історії - десятиріччям з дня заснування - та побажав учасникам круглого столу плідної дискусії.

У свою чергу голова Парламентської асамблеї НАТО Х’ю Бейлі відзначив, що Україна обрала європейську модель розвитку. За його словами, з одного боку, це означає вибір: свободи зібрань, свободи слова, демократії, чесних виборів, рівних прав і можливостей. З іншого - неприйняття корупції, вибіркового правосуддя тощо.

Бейлі також підкреслив, що ПА НАТО підтримує будь-який діалог між політичними силами, бо його відсутність «призводить до конфронтації і ворожнечі».

Висловлюючи стурбованість політичною ситуацією в Україні, він закликав усі сторони конфлікту відновити мирне обговорення майбутнього країни.

Голова Парламентської асамблеї НАТО повідомив присутнім про наміри зустрітися найближчим часом з представниками парламентських фракцій, представниками уряду, послами країн-членів НАТО, громадськістю та представниками ЗМІ.