У Полтаві суд зобов'язав опозицію звільнити облраду

Як повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області, таке рішення суд ухвалив сьогодні, задовольнивши позовну заяву прокуратури області про усунення перешкод у користуванні комунальним майном - приміщенням облради.

За їхніми даними, суд зобов'язав відповідачів у справі усунути перешкоди в користуванні приміщенням за зазначеною адресою, звільнивши його.

Читайте такожУ Полтаві мітингувальники захопили сесійний зал облради

Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Полтаві перед адмінбудівлею облдержадміністрації пройшов мітинг опозиції. Його учасники вимагали відставки губернатора Олександра Удовиченка. Сам Удовиченко перебував у будівлі ОДА і провів переговори з лідерами обласної опозиції. Він також заявив, що не планує подавати заяву про складання повноважень. Після переговорів опозиція зайняла зал облради.