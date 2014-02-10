Суд повторно розгляне справу 19 українців, підозрюваних у пособництві режиму Каддафі

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, сьогодні відбулося судове засідання, на яке підозрювані не були доставлені у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Лівії.

«Засідання було коротким, на ньому виступили тільки представники захисту, нова дата судового засідання була призначена на 24 лютого», - сказав речник МЗС.

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Перебийніс зауважив, що суд зобов'язав прокуратуру забезпечити явку підозрюваних на це судове засідання.

Як повідомляв УНІАН, Вищий військовий суд Лівії на засіданні 14 серпня 2013 року скасував вирок 19 громадянам України, засудженим Військовим судом Тріполі до 10 років позбавлення волі, та передав справу на розгляд до суду загальної юрисдикції.

У червні 2012 року лівійський суд засудив 19 українців до 10 років ув’язнення за звинуваченням у пособництві режиму Каддафі. Засуджені відкидають висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що прибули до Лівії працювати за контрактами в нафтовій галузі.