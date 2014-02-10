Ештон назвала шлях до вирішення політичної кризи в Україні

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявляє, що конституційна реформа в Україні, яка передбачає перерозподіл частини повноважень між Президентом та урядом і парламентом, - це ключ до вирішення політичної кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона сказала на прес-конференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Читайте такожРада ЄС поки що не обговорюватиме санкції щодо української влади - ЗМІ

«Ми всі зосереджені на потребі продовжувати закликати до діалогу між Президентом Януковичем та опозиційними лідерами. Важливо зупинити будь-які форми насильства і притягнути до відповідальності винуватців насильства. І також важливою є робота парламенту щодо конституційної реформи, яка є ключем до намагань вирішити цю кризу», - сказала Ештон.

«І також важливим є рух вперед до вільних та справедливих виборів», - додала вона.

Ештон також наголосила на готовності Євросоюзу підтримувати реформи в Україні, але не конкретизувала ні суму допомоги, ні джерела її надходження.