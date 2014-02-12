За створення на Львівщині збройних загонів самооборони завели кримінальну справу

Прокуратура Львівщини зареєструвала кримінальне провадження за фактом створення в області незаконних воєнізованих формувань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими Головного управління МВС України у Львівській області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих формувань або участь у їх діяльності).

Як зазначається у повідомленні, у деяких засобах масової інформації розміщено повідомлення про те, що в обласних та районних центрах України, у тому числі у Львові, створюються загони самооборони за аналогією охорони Майдану із зазначенням контактних телефонів для запису у їх склад. Зокрема, про створення львівськими активістами озброєної «гвардії» самооборони, долучивши до організації чоловіків, які володіють легальною вогнепальною зброєю.

«Таким чином, невстановлені особи на території Львівської області створили не передбачені законами України воєнізовані формування», - наголошується у повідомленні.

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З огляду на викладене, ГУ МВС в області 11 лютого поточного року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На даний час розслідування триває та перебуває на контролі прокуратури.

Санкція ч. 1 ст. 260 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Як повідомлялося, 7 лютого народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Андрій Парубій заявив про початок структуризації сотень Самооборони. По областях України створюватимуться обласні та районні штаби для координації сотень у регіонах.

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Водночас у ряді міст сходу й півдня країни за ініціативою органів влади також створюються загони самооборони.

Так, 27 січня депутати Луганської облради прийняли звернення до жителів регіону, в якому закликали луганців об'єднуватися в дружини, щоб захищати адміністративні будівлі від захоплення й не допустити сутичок.

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