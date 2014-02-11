Фюле планує зустрітися з українськими політиками та активістами
Штефан Фюле у Києві зустрінеться з керівництвом України, лідерами політичних сил та громадськістю
Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле під час свого візиту до Києва зустрінеться з керівництвом України, лідерами політичних сил і громадськістю.
Про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
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"Планується, що він протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня проведе зустрічі з керівництвом України, керівництвом політичних партій і представниками громадськості", - сказав Перебийніс.
Він у черговий раз підтвердив незмінність курсу України на євроінтеграцію.
За його словами, Україна вітає кроки Євросоюзу і міжнародного співтовариства, включаючи міжнародні фінансові інституції, спрямовані на підтримку України.