Фюле планує зустрітися з українськими політиками та активістами

Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле під час свого візиту до Києва зустрінеться з керівництвом України, лідерами політичних сил і громадськістю.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

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"Планується, що він протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня проведе зустрічі з керівництвом України, керівництвом політичних партій і представниками громадськості", - сказав Перебийніс.

Він у черговий раз підтвердив незмінність курсу України на євроінтеграцію.

За його словами, Україна вітає кроки Євросоюзу і міжнародного співтовариства, включаючи міжнародні фінансові інституції, спрямовані на підтримку України.