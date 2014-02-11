Фюле планує зустрітися з українськими політиками та активістами

16:25, 11 лютого 2014
Політика
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Штефан Фюле у Києві зустрінеться з керівництвом України, лідерами політичних сил та громадськістю

Штефан Фюлевстретится с лидерами политических сил и общественностью

Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле під час свого візиту до Києва зустрінеться з керівництвом України, лідерами політичних сил і громадськістю.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

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"Планується, що він протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня проведе зустрічі з керівництвом України, керівництвом політичних партій і представниками громадськості", - сказав Перебийніс.

Він у черговий раз підтвердив незмінність курсу України на євроінтеграцію.

За його словами, Україна вітає кроки Євросоюзу і міжнародного співтовариства, включаючи міжнародні фінансові інституції, спрямовані на підтримку України.

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