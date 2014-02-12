«Свобода»: Позачергове засідання ВР не відбудеться через відсутність підтримки більшості

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», про це заявив заступник голови фракції «Свобода» Андрій Мохник.

У прес-службі нагадали, що 11 лютого голови опозиційних фракцій ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та «УДАР», відповідно до Регламенту ВР, направили Рибаку заяву про проведення 13 лютого позачергового засідання парламенту. Однак Рибак відмовився скликати засідання Верховної Ради, мотивуючи це тим, що так звана більшість не підтримує цієї вимоги.

Як заявив Мохник, необхідність проведення позачергового засідання ВР зумовлена зростанням напруги у суспільстві.

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«Ми запропонували розглянути під час позачергового засідання всього три питання, які б допомогли одразу припинити та унеможливити подальшу ескалацію конфлікту між народом і владою. Зокрема, йдеться про повернення до Конституції 2004 року, що дозволило би здійснити перерозподіл повноважень між Президентом, урядом і парламентом, позбавивши таким чином Януковича можливості й далі перетворювати Україну на диктаторську державу. Також необхідно розглянути питання про внесення змін до закону про декриміналізацію, за якими усіх заручників режиму Януковича має бути негайно звільнено без будь-яких умов. І третє – започаткування конституційних змін на базі Конституції 2004 року», - зазначив Мохник.

За його словами, Рибак відхилив пропозицію щодо скликання позачергово засідання ВР, «чим вкотре засвідчив, що влада не зацікавлена у тому, аби дати старт розв’язанню глибокої суспільно-політичної кризи в державі».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні за результатами зустрічі керівництва депутатських фракцій з Рибаком заступник голови фракції “УДАР” Віталій Ковальчук заявив, що фракції Партії регіонів і КПУ відмовились від проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Ковальчук зазначив, що Партія регіонів і комуністи відмовилися розглядати питання повернення до Конституції 2004 року і закон про безумовну амністію. Таким чином, підкреслив Ковальчук, вони відмовилися від проведення позачергового засідання.