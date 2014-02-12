В опозиції заявляють, що фракції продовжують радитися з приводу Конституції-2004

Опозиційні фракції продовжують консультації щодо Конституційної реформи. Про це в коментарі ForUm’у повідомив народний депутат України від фракції ВО «Батьківщина» Сергій Сас.

«Тривають консультації. Питання непросте. Я подивився напрацювання. Якщо взяти наші пропозиції і «УДАРу» - там є взаємовиключні, конфронтаційні положення. Потрібно досягти згоди, можливо, шляхом узгодження позицій, відмови від деяких, написання їх у новій редакції. Це процес не одного дня. Він складний. А ще не оприлюднила свої пропозиції «Свобода», - сказав парламентарій.

У той же час парламентарій відзначив, що виникають певні складнощі у зміні Основного закону і процедурної причини. «Верховна Рада сьомого скликання вже вносила зміни до Конституції щодо повноважень Рахункової палати. І ми вже не можемо змінювати ті самі положення тим же складом парламенту», - пояснив він.

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«Але в питанні можливості повернення до Конституції 2004 року можна шукати консенсус. Думаю, це продуктивний шлях. Однак, потрібна політична воля і узгодження всіх позицій. Також, ми зобов'язані врахувати всі ризики повернення до Конституції в редакції 2004 року, мінімізувати їх негативні наслідки», - підкреслив Сас.

Нардеп упевнений також, що перед внесенням зміни в Основний закон потрібно попередньо провести серйозну роботу, а після - чітко дотримуватися законної процедури, передбаченої розділом 13 Конституції України і главою 26 Регламенту ВРУ.

«Це дало б можливість отримати результат. Конституція потребує змін у багатьох сегментах правового врегулювання. І тут варто було б попрацювати серйозно. Адже за два дні, тиждень, не провівши серйозну підготовчу роботу, Конституцію не приймають. Це моє глибоке переконання», - наголосив Сас.