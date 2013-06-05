Три опозиційні фракції передали звернення щодо звільнення Тимошенко
23:04, 05 червня 2013Політика
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Народний депутат Олександра Кужель від імені трьох опозиційних фракцій передала звернення Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській щодо звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, це Кужель зробила, коли Лутковська після виступу із щорічною доповіддю з трибуни парламенту почала відповідати на запитання народних депутатів.
Кужель повідомила, що це звернення трьох фракцій – «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» - щодо «обов’язковості вашого втручання щодо порушення прав Тимошенко та її звільнення».
Лутковська взяла звернення і сказала: «Що стосується пані Тимошенко, то провадження по ній відкрито досить давно і воно продовжується і не припинялося на жодну годину».
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