Три опозиційні фракції передали звернення щодо звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, це Кужель зробила, коли Лутковська після виступу із щорічною доповіддю з трибуни парламенту почала відповідати на запитання народних депутатів.

Кужель повідомила, що це звернення трьох фракцій – «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» - щодо «обов’язковості вашого втручання щодо порушення прав Тимошенко та її звільнення».

Лутковська взяла звернення і сказала: «Що стосується пані Тимошенко, то провадження по ній відкрито досить давно і воно продовжується і не припинялося на жодну годину».