В Одесі депутат від ПР показала середній палець журналістам, які помітили, що вона голосує за сусіда
17:55, 13 лютого 2014Політика
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В Одесі депутат Одеської міської ради Ірина Єсінович (фракція Партії регіонів) сьогодні, 13 лютого, під час засідання сесії показала середній палець журналістам, які помітили, що вона голосує за себе і за сусіда.
Фото: Думская.net
Як передає кореспондент УНІАН, так вона відреагувала на запитання журналістів про «кнопкодавство». Єсінович з піднятим середнім пальцем встиг сфотографувати один з журналістів.
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На брифінгу, що відбувся після сесії, журналісти продемонстрували це фото в.о. мера Олегу Бриндаку. Таку поведінку депутата він не схвалив і сказав, що не може нічого коментувати, оскільки «зображення нечітке».
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