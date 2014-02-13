В Одесі депутат від ПР показала середній палець журналістам, які помітили, що вона голосує за сусіда

Як передає кореспондент УНІАН, так вона відреагувала на запитання журналістів про «кнопкодавство». Єсінович з піднятим середнім пальцем встиг сфотографувати один з журналістів.

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На брифінгу, що відбувся після сесії, журналісти продемонстрували це фото в.о. мера Олегу Бриндаку. Таку поведінку депутата він не схвалив і сказав, що не може нічого коментувати, оскільки «зображення нечітке».