На Інститутській практично розібрали барикаду зі снігу

Міліціонери на вулиці Грушевського в Києві припинили глушити гучною музикою трансляцію новин з телевізора, встановленого мітингувальниками на барикадах.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Інститутській, навпроти Жовтневого палацу, мітингувальники за ніч частково розібрали барикаду зі снігу, розкидавши сніг по проїжджій частині. Перед цією напіврозібраною барикадою вже третій день зводять нову з мішків з піском та будівельним сміттям.

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Разом з тим Майдан потребує будівельних матеріалів для зведення нових барикад. Про це свідчить напис на транспаранті на барикаді біля «Українського дому», яка перекриває Володимирський узвіз. Напис повідомляє: “Потрібне будівельне сміття”.