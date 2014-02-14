МЗС Швеції: Росія хоче змусити Україну вступити до Митного союзу

Таким чином прокоментував міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт у своєму Твіттер заяву радника Президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції академік РАН Сергія Глазьєва про те, що РФ розраховує на повернення України у євразійський інтеграційний процес.

«Ясно, що Росія має намір змусити Україну (вступити) у свій власний союз. Кремлівський радник, як зазвичай, відвертий у намірах», - написав Більдт.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2015 року Росія, Білорусь і Казахстан планують переформатувати Митний союз і Єдиний економічний простір у Євразійський економічний союз, де буде організована свобода пересування товарів, послуг, капіталів і робочої сили.

Читайте такожПредставник України в ЄЕК каже, що влада не боїться санкцій Євросоюзу

13 лютого Президента РФ Сергій Глазьєв зауважив, що багато чого на шляху до створення Євразійського економічного союзу вже зроблено, процес інтеграції поглиблюється, до нього залучаються нові члени: крім тих, що перебувають в Митному союзі - Росії, Білорусі й Казахстану - інтерес до співпраці в рамках цієї організації та ЄЕС виявляють Вірменія, Киргизія, Таджикистан.

Глазьєв також висловив сподівання, що до євразійської інтеграції з часом повернеться Україна.