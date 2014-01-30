Більдт заявив, що Росія поновлює економічний тиск на Україну
09:51, 30 січня 2014Політика
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Голова МЗС Швеції Карл Більдт заявив про ознаки поновлення економічного тиску на Україну з боку РФ
Карл Більдт заявив про поновлення тиску на Україну
Про це він написав у своєму Твіттер.
"Схоже, Кремль знову вживає економічних заходів щодо України. Всього лиш через кілька днів після саміту (Росії - ред.) з ЄС у Брюсселі", - повідомив політик.
Читайте такожМЗС Швеції: Це не Захід втрачає Україну, а вона своє майбутнєРаніше він писав, що "Україна має угоду про зону вільної торгівлі з Росією. Погрози відмовитися від неї тільки через те, що Україна хоче аналогічну угоду з ЄС виглядають дуже дивно".
Водночас політик не уточнив, які саме ознаки поновлення економічного тиску він спостерігає.
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