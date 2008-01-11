Українці і росіяни знову говоритимуть про флот

24 січня в Москві пройде чергове засідання Підкомісії з питань функціонування та перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України Міждержавної українсько-російської комісії.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ.

Повідомляється, що вчора під час зустрічі статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ Росії Георгія КАРАСІНА з Послом України в РФ Олегом ДЬОМІНИМ був обговорений хід підготовки до засідання.

Також сторони обмінялися думками з найбільш важливих тем двосторонніх відносин Росії і України, графіка майбутніх російсько-українських політичних контактів.