На Сумщині в районному осередку ПР розбили вікна і викрали оргтехніку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної організації ПР, напад стався пізно ввечері 13 лютого.

Згідно із повідомленням, невідомі розбили два вікна, через які потрапили в середину будівлі, пошкодили комп’ютер та викрали деяку оргтехніку.

Співробітники районної організації ПР припускають, що напад скоїли представники радикально налаштованих опозиційних сил або представники «Правого сектору».

«Це підтверджує фашистська символіка та агресивні написи, залишені зловмисниками на місці злочину. Окрім того, 11 лютого, вочевидь ті ж радикали, обмалювали офіс ПР коричневою фарбою. Подвійний напад на офіс – це добре спланована політична акція. Таким чином нас намагаються залякати», – зазначив керівник районної організації ПР Юрій Зубатов.

Читайте такожУ Херсоні затримали хлопців, які кидали «коктейлі Молотова» в офіс ПР

За інформацією прес-служби, про інцидент було повідомлено правоохоронні органи, які наразі проводять розслідування.

У черговій частині Охтирського міськвідділу УМВС України в Сумській області УНІАН повідомили, що за обома випадками відкрито кримінальні провадження: 11 лютого - за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та сьогодні, 14 лютого, за ст. 185 (крадіжка) ККУ.