Булатов може попросити політичного притулку за кордоном

Про це він заявив під час прес-конференції у Берліні в суботу, 15 лютого.

Як повідомляє DW, Дмитро Булатов наголосив, що поки що не буде "подавати жодних заяв в жодній країні"...

"Я хочу нагадати - моя головна мета - повернутися в Україну. І ця мета не змінитися", - сказав він.

Читайте такожБулатов заявляє, що невідомі погрожують розправою його родині Однак у найближчих планах Дмитра Булатова - організація спротиву в країнах ЄС та зустрічі з правозахисниками.

"Я буду вести консультації з представниками Євросоюзу різних країн, в тому числі і Німеччини, у мене призначений цілий ряд зустрічей... Я буду продовжувати рух Автомайдану в європейських країнах, де розміщені банківські рахунки представників теперішньої влади, де розташовані їхні будинки".

Дмитро Булатов повідомив, що найближчі акції автомайданівців відбудуться у Відні та Вільнюсі.