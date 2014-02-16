Приміщення можна захопити знову, якщо будуть люди – Луценко

Про це 16 лютого в Луцьку під час брифінгу на Театральній площі заявив лідер громадського руху «Третя республіка» Юрій Луценко, передає корреспондент УНІАН.

Читайте такожЛуценко заявляє, що у парламенті скуповують голоси за прем’єрство Арбузова«Це гангстерське рішення про обмін заручників на приміщення. Тим не менше, якщо опозиція не змогла прийняти інший закон, то звільняти людей потрібно в нав’язаним нам спосіб. Немає нічого важливішого, аніж люди, які підтримують революцію. Бо приміщення ми ще зможемо захопити, якщо будуть люди. Але якщо не буде людей, то жодне утримання людей не має сенсу», - зазначив Луценко.

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«Це і сигнал для десятків тисяч, які мають знати, що найважливіше – це відчуття солідарності, взаємовиручки у наших діях. Жодна людина, найневідоміша, найпростіша, не буде кинута напризволяще в тюрмах людей. Якщо цей сигнал буде почутим, то ми ще зможемо взяти скільки потрібно вулиць, приміщень для перемоги», - додав Луценко.