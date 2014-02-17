Сьогодні Яценюк і Кличко зустрінуться з Меркель - «Батьківщина»

Голова політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк вирушив до Берліна, де разом із головою фракції «УДАР» Віталієм Кличком зустрінеться сьогодні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та представниками фракції блоку партій Християнсько-демократичний союз/Християнсько-Соціальний Союз (ХДС/ХСС) Бундестагу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

За даними прес-служби, в інтерв’ю німецькому виданню Der Tagesspiegel напередодні візиту Яценюк підкреслив, що очікує від зустрічі з Меркель «насамперед політичної підтримки» для України.

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Яценюк розповів про шляхи виходу з економічної та політичної кризи в Україні. На його думку, найкращий план реформ міститься в Угоді про асоціацію з ЄС, в той час як Президент України Віктор Янукович і досі дотримується радянських цінностей і «візантійського стилю правління», а Росія прагне збудувати «нову Берлінську стіну» між Україною та Євросоюзом.

Самого Яценюка Der Tagesspiegel називає економістом, юристом і «досвідченим політиком, який вважається прихильником вступу України до НАТО та виступає за ліберальну економічну політику», зазначили в “Батьківщині”.