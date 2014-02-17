Для відновлення конституційного ладу ВР має змінити близько 80 законів - Яценюк

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що для відновлення конституційного ладу в країні Верховна Рада повинна проголосувати за внесення змін до близько 80 законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Погоджувальної ради.

“Нами внесено закони про приведення у відповідність до Конституції 2004 року чинного законодавства, що стосується діяльності державної виконавчої влади”, - зазначив Яценюк.

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Він підкреслив, що близько 80 законів Верховна Рада повинна змінити, аби “відновити конституційний лад в країні”.

“Результатом цих законів стане те, що парламент отримає права, які належали йому за Конституції 2004 року. У нас відновиться баланс влади. У нас відновиться вплив Верховної Ради на виконавчу владу. У нас буде підзвітний парламенту і народу уряд”, - сказав Яценюк.