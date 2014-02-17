Львівська облрада завтра спробує висловити недовіру голові ОДА

Як повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській обласній раді Андрій Холявка, 18 лютого продовжить роботу чергова 28 сесія Львівської облради шостого скликання.

За його словами, у порядок денний внесено питання про звіт голови Львівської ОДА щодо здійснення у 2013 делегованих ОДА повноважень. Після заслуховування звіту і його оцінки буде внесено в порядок денний питання про недовіру.

Читайте такожУ Львівській ОДА стверджують, що губернатор Сало подав у відставку під тиском «Ці питання будуть розглядати однозначно. Зараз збираємо якнайбільше депутатів», – наголосив Холявка.