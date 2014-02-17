Кличко закликав Меркель до введення санкцій проти Януковича та його оточення

Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко закликає федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель заблокувати всі підозрілі банківські транзакції українських чиновників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Меркель у Берліні.

Кличко відзначив, що зробити можливими кроки до компромісу в Україні реально, якщо показати Президенту Віктору Януковичу та його оточенню перспективу заходів із боротьби з відмиванням брудних грошей. І підкреслив, що незастосування санкцій, зокрема, з боку ЄС, тільки штовхає Януковича далі до незаконних дій та силових варіантів.

“Я вважаю, що в руках ЄС і Німеччини, зокрема, є важелі і механізми для застосування санкцій. Тому потрібно провести перевірку походження наявних в країнах ЄС статків Януковича і його близького оточення, а також олігархів, котрі підтримують режим. Всі підозрілі банківські транзакції таких бізнесів повинні блокуватися відповідно до вимог директив ЄС щодо протидії відмивання грошей. Це матиме прямий вплив і на голосування депутатів від Партії регіонів у парламенті”, - підкреслив лідер “УДАРу”.

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Він також відзначив, що вирішення гострої кризи неможливе без змін в структурі влади. І ці зміни мають бути здійснені швидко та у легальний спосіб, щоби отримати схвалення суспільством. Тож Кличко наголосив на необхідності якнайшвидше повернутись до Конституції 2004 року.

“Тиск на Януковича має бути доповнений позитивною програмою для українського народу. Вона, на мою думку, має включати: фінансову та іншу допомогу для подолання кризи. Її має отримати тільки уряд народної довіри; введення безвізового режиму для українців (за виключенням представників режиму Януковича) або, як мінімум, введення безкоштовних віз та полегшення їх отримання; і більш чітке окреслення перспективи членства в ЄС”, - сказав Кличко.