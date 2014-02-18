Є абсолютно зрозумілий пакет економічної допомоги новому українському уряду – Яценюк

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», про це заявив голова Політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк на прес-конференції в Берліні після завершення його спільної з головою фракції УДАР Віталієм Кличком зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель та європейськими високопосадовцями в понеділок, 17 лютого.

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Яценюк наголосив, що західні партнери «готові надати новому українському уряду відповідну підтримку»: «Коли я кажу про новий український уряд – це не корупційний уряд, який представляє інтереси режиму, а той, який має рівень довіри в першу чергу в західних партнерів».

За його словами, висловлені декілька механізмів надання допомоги Україні: «В першу чергу – це кредити МВФ і міжнародних інституцій та ЄС».

Він нагадав, що обговорювались декілька цифр і підходів, «починаючи з макрофінансової допомоги, яка вже запропонована Україні у розмірі 610 млн євро», і зазначив, що зараз предметом окремих перемовин є збільшення обсягів допомоги.

«Можу чітко запевнити, що нам абсолютно зрозумілий пакет економічної допомоги для нового українського уряду для української держави», - сказав Яценюк.