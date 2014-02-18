На Грушевського активісти знову запалили автопокришки

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 осіб у касках перебувають на барикадах. Приблизно стільки ж бійців внутрішніх військ перебувають по інший бік барикад.

Активних дій сторони не застосовують. Активісти викрикують: «Героям Слава!». Як повідомив один із активістів, вони планували похід на Верховну Раду. «Планували похід до Верховної Ради, але «Беркут» не пустив, і тому ми зайняли місце на барикадах», - сказав один із активістів.

Як повідомляв УНІАН, тисячі прихильників Майдану сьогодні вранці пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

Проте фракція Партії регіонів наполягає на створенні в парламенті спеціальної комісії або робочої групи з підготовки змін до Конституції або нової Конституції.

Тим часом, підходи до Верховної Ради заблоковано сьогодні вранці посиленими загонами бійців спецпризначення.

На вул. Інститутській та Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.