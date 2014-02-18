У протистоянні під ВР поранені вже 10 протестувальників, одному активістові гранатою відірвало кисть руки
11:43, 18 лютого 2014Політика
0 0
Більша частина поранень - у голову.
У протистоянні біля ВР поранені вже 10 протестувальників / REUTERS
Міліція поранила вже мінімум 10 учасників акції протесту під Верховною Радою. Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.
Велика частина поранень - у голову. Двоє жінок поранені гумовими кулями. Крім того, підтвердилася інформація про те, що одному з протестувальників, молодому хлопцеві, гранатою відірвало кисть лівої руки. Його евакуювали інші активісти.
Як раніше повідомлялося, один з активістів "автомайдану" поранений з травматичної зброї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter