На Грушевського, де знову палають шини, поки що ситуація спокійна

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент по всьому периметру барикади з боку Європейської площі горять багаття, переважно з шин.

Біля барикад вишикувалися кілька сотень бійців самооборони в повній амуніції.

На даний момент жодна зі сторін - ні бійці спецпідрозділів з боку вулиці Грушевського, ні мітингувальники з боку Європейської площі - не вдаються до якихось активних дій.

Також представники самооборони перегородили доступ до барикад простим перехожим і мирних мітингувальників, яких на цей час також зібралася досить велика кількість на вулиці Грушевського.

На даний момент мітингувальники почали стукати в різні металеві предмети, створюючи досить сильний шум, і періодично скандували патріотичні гасла.

Від багать піднімається дуже сильний чорний дим, з нього не видно, що відбувається на стороні міліції, дим, як раніше, йде вгору по вулиці Грушевського.

Однак крізь дим видно, що з іншого боку барикад стоять значні сили міліції і спецназівців, які фактично повністю займають частину вулиці Грушевського.