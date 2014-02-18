Мітингувальники взяли в полон чоловіка, що перебував в офісі ПР на Липській

Як передає кореспондент УНІАН, затриманому чоловікові на вигляд років 50, він одягнений у цивільне.

Затриманого в офісі ПР чоловіка мітингувальники повели в точку найбільшого протистояння - на вулицю Шовковичну.

Окрім того, активісти на вулиці Липській взяли в полон міліціонера і теж кудись його повели.