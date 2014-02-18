Мітингувальники взяли в полон чоловіка, що перебував в офісі ПР на Липській
12:13, 18 лютого 2014Політика
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Мітингувальники взяли в полон чоловіка, що перебував в офісі Партії регіонів на вул. Липській.
Фото: Александр Рудоманов
Як передає кореспондент УНІАН, затриманому чоловікові на вигляд років 50, він одягнений у цивільне.
Затриманого в офісі ПР чоловіка мітингувальники повели в точку найбільшого протистояння - на вулицю Шовковичну.
Фото: Taras Shamayda
Окрім того, активісти на вулиці Липській взяли в полон міліціонера і теж кудись його повели.
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