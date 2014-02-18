Рибаку викликали “швидку”, є підозра на гіпертонічний криз – Жванія

Голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку викликали швидку медичну допомогу.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Давид Жванія (позафракційний).

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За його словами, є підозра на гіпертонічний криз.

При цьому Жванія додав, що Рибака не госпіталізували