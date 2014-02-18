Рибаку викликали “швидку”, є підозра на гіпертонічний криз – Жванія

13:05, 18 лютого 2014
Політика
2 0

Голову ВР не госпіталізували.

У Рибака підозра на гіпертонічний криз - Жванія

Голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку викликали швидку медичну допомогу.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Давид Жванія (позафракційний).

Читайте такожСутички мітингувальників і правоохоронців під Верховною Радою (онлайн)

За його словами, є підозра на гіпертонічний криз.

При цьому Жванія додав, що Рибака не госпіталізували

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter