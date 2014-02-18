Рибаку викликали “швидку”, є підозра на гіпертонічний криз – Жванія
13:05, 18 лютого 2014Політика
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Голову ВР не госпіталізували.
У Рибака підозра на гіпертонічний криз - Жванія
Голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку викликали швидку медичну допомогу.
Про це УНІАН повідомив народний депутат України Давид Жванія (позафракційний).
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За його словами, є підозра на гіпертонічний криз.
При цьому Жванія додав, що Рибака не госпіталізували
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