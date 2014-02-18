У Маріїнському парку силовики застосували світлошумові гранати і травматичну зброю

У Маріїнському парку поновилися сутички між мітингувальниками та міліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції спробували атакувати кордон правоохоронців, які знаходяться біля наметового містечка прихильників Партії регіонів, недалеко від будівлі Верховної Ради. Читайте такожНа Грушевського поливають мітингувальників водою та кидають світлошумові гранати, чути постріли У відповідь правоохоронці застосували до мітингувальників світлошумові гранати і травматичну зброю.

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