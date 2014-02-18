Армія погрожує "відповідним реагуванням" на захоплення Будинку офіцерів

"Дії протестувальників, які сьогодні, 18 лютого, у Києві здійснили захоплення приміщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, є незаконними та повинні бути негайно припинені!", - говориться у повідомленні МОУ.

Центральний будинок офіцерів є військовою частиною, підпорядкованою Міністерству оборони України. Діяльність установи регламентовано відповідним законодавством України.

Центральний будинок офіцерів здійснює свою діяльність в інтересах військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей.

Керівництво Міністерства оборони України неодноразово заявляло про неможливість втягування Збройних Сил України у політичний конфлікт.

Своїми діями щодо захоплення військової частини ЗС України протестувальники провокують відповідне реагування з боку Міністерства оборони України.

Керівництво Міністерства оборони України вимагає від протестувальників негайно звільнити Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України і в подальшому утриматися від дій, які мають провокативний характер та можуть призвести до загострення ситуації.