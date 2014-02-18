У Києві через масові заворушення закрито 4 центральні станції метро

Як повідомила УНІАН прес-офіцер охорони столичного метрополітену Наталія Кірницька, з метою гарантування безпеки пасажирів «закрито на вхід та вихід станції метро “Хрещатик”, “Майдан Незалежності”, “Арсенальна” та “Поштова площа», - сказала вона.

Водночас Кірницька не уточнила, як довго триватимуть станції метро будуть зачинені.

Також закрито підземні переходи між станціями “Хрещатик” - “Майдан Незалежності”, “Палац спорту” - “Льва Толстого”.