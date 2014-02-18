Голова КМДА доручив безкоштовно розвозити киян по домівках наземним транспортом

Голова КМДА Володимир Макеєнко доручив міському наземному транспорту працювати у посиленому режимі безкоштовно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«За дорученням голови КМДА Володимира Макеєнка міський наземний транспорт працює в посиленому режимі безкоштовно. Залучено додатковий рухомий склад та організовано додаткові маршрути від всіх зупинок метрополітену», - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також зазначили, що роботу Київського метрополітену, яка призупинена, буде відновлено одразу після стабілізації ситуації в Києві, про що буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 15.55 припинив роботу метрополітен.

За даними прес-служби метрополітену, причиною є “можлива загроза терористичного акту”.