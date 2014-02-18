Рибак розповів, коли парламент планує розглянути питання Конституції

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак сподівається, що питання, які стосуються конституційних змін, парламент розглядатиме у четвер, 20 лютого.

Про це він заявив на брифінгу після Погоджувальної ради, повідомляє прес-служба ВР.

За словами Рибака, на цей час відповідні ініціативи не зареєстровані. Разом з тим, сказав він, якщо сьогодні пропозиції і проекти постанов, які доопрацьовуються, будуть зареєстровані, то завтра вони будуть направлені до профільних комітетів, «аби в середу вони пройшли процедуру розгляду, а в четвер можна було б розглядати питання, які стосуються змін до Конституції 2004 року чи повернення до Конституції 1996 року».

У заяві детально викладено етапи переговорів з даного питання.

За словами голови Верховної Ради, на сьогодні є три варіанти змін до Основного Закону, які різняться концептуально. Проте, наголосив він, жодного узгодженого проекту в парламенті на цей час не зареєстровано.

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У цьому контексті Рибак запропонував учасникам Погоджувальної ради висловити свої думки щодо алгоритму подальшої роботи парламенту. При цьому він висловив думку, що вже завтра можна було б створити спеціальну комісію, яка має опрацювати запропоновані зміни до Основного Закону та узгодити варіант, який згодом буде винесений на розгляд парламенту. До складу цієї комісії, вважає Рибак, мають увійти представники всіх фракцій, а у разі необхідності - фахівці з конституційного права. «Узгоджений законопроект щодо внесення змін до Конституції можна передати до Венеціанської комісії, а після отримання відповідних висновків та попереднього схвалення направити до Конституційного Суду України», - сказав він.

«Разом з тим, вважаю, що Верховна Рада повинна повернутися до здійснення своїх законодавчих функцій, - заявив Рибак. - Нам необхідно продовжити розгляд соціальних та економічних питань, ухвалення яких вкрай необхідне країні. А уповноважені представники фракцій хай продовжують працювати над змінами до Конституції України. Тому я і звертаюся ще раз до керівників фракцій з проханням визначитися з підходом у себе на нарадах, щоб уже завтра Верховна Рада почала працювати».

При цьому він звернув увагу на те, що Верховна Рада в зв’язку із ситуацією, яка склалася останнім часом, не виконує функцій, які на неї покладені Конституцією. «Останній закон соціального спрямування ми розглянули та прийняли на сесії 19 грудня 2013 року», - наголосив Рибак.