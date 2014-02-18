Білий дім закликав Януковича негайно відновити переговори з опозицією

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву журналістам під час брифінгу у Вашингтоні прес-секретаря президента США Джей Карні.

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”Ми закликаємо президента Януковича негайно приступити до деескалації ситуації і покінчити з ускладненнями на Майдані. Ми також закликаємо його відновити діалог з лідерами опозиції сьогодні, щоб розробити консенсусний шлях для України”, - заявив він.

”Ми шоковані повідомленнями про насильство, що відбувається, і про те , що озброєний спецназ збирається на краю Майдану. Ми як і раніше засуджуємо насильство на вулицях і зайве застосування сили з будь-якого боку. Силою не можна вирішити кризу”, - додав представник Білого дому.

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Він відмовився прокоментувати розвиток подій у Києві на момент проведення брифінгу. Карні також не став відповідати на питання журналістів, чи вступали США в контакт з представниками української влади. Раніше віце-президент США Джо Байден неодноразово дзвонив Януковичу і вимагав провести переговори з опозицією і не розганяти протестувальників. США також пригрозили українським чиновникам санкціями.