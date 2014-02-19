Арбузов вважає, що події в Києві - це не прояв демократії, а спроба силового захоплення влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. прем'єр - міністра України Сергій Арбузов.

«Всі, кого стосувався закон про амністію, були звільнені. Здавалося, що і протестувальники зрозуміли необхідність цивілізованого виходу з кризи, вони визволяли захоплені будівлі. Але, на жаль, вчора радикально налаштовані демонстранти влаштували безлади в центрі столиці... Це неприпустимо... Ганьбити Україну в очах світової спільноти, іноземних інвесторів і торгових партнерів... Суспільство обурене, воно чекало цивілізованого вирішення питань у стінах парламенту, а не на вулицях. І громадяни України, і влада, і світове співтовариство гостро засуджують насильство і агресію ”, - зазначив він.

Читайте такожМВС: Міліція не використовує вогнепальну зброю, у мітингувальників стріляли агресивно налаштовані активістиАрбузов підкреслив, що «це не прояв демократії і громадської позиції людей, це маніпуляція свідомістю людей і спроба силового захоплення влади».

За словами Арбузова, йому прикро, що заворушення в Києві призвели до людських жертв.