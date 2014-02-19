У Януковича кров на руках - МЗС Швеції

«Треба сказати прямо: остаточна відповідальність за смерть і насильство в Києві лежить на президенті Януковичі. У нього кров на руках», - цитує міністра Лента.ру.

Увечері 18 лютого посол США на Україні Джеффрі Пайетт також заявив, що Сполучені Штати вважають Януковича «відповідальним за все, що відбувається в країні».

Тон висловлювань західних дипломатів посилився після вчорашніх заворушень у Києві, в ході яких загинуло, за останніми даними, 25 осіб. Зіткнення міліції з прихильниками опозиції почалися після спроби останніх заблокувати будівлю Верховної Ради. Силовикам вдалося відтіснити активістів на Майдан Незалежності, де розгорнуто табір опозиції. В даний час правоохоронці взяли наметове містечко в кільце.

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Президент Янукович в останні дні провів кілька зустрічей з лідерами опозиції і закликав їх «негайно відмежуватися від тих радикальних сил, які провокують кровопролиття».

Між тим, як заявив глава УДАРу Віталій Кличко, остання його зустріч з главою держави закінчилася безрезультатно. Янукович, з його слів, реагує на ситуацію в країні «абсолютно неадекватно». Опозиціонер пояснив, що президент зажадав негайно припинити протистояння на Майдані й «скласти зброю». «Незрозуміло, яку зброю він мав на увазі, якщо в центрі Києва силовики жорстоко розстрілюють мітингувальників», - заявив Кличко.