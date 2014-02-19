Під час штурму Хмельницкої СБУ застрелили людину

«Молодий чоловік отримав вогнепальне поранення в голову. Лікарі надали йому допомогу, але травма виявилася несумісна з життям», - розказав начальник підстанції міської станції швидкої допомоги Юрій Донюк, повідомляє місцеве видання vsim.ua.

Трагедія сталася після дев'ятої години вечора, коли почалася пожежа і обстріл.

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«Починаючи з дев'ятої вечора, до медиків звернулося багато людейз вогнепальними пораненнями. Бригади лікарів та волонтери допомагають постраждалим на місці. Мітингуючі не хочуть їхати до лікарні. Але з важкими пораненнями все-таки відвозимо до міської лікарні. Вона вже переповнена, тому двох хмельничан вже направили до обласної лікарні. У них поранення у очі», - розказав Донюк.

Зараз біля будівлі СБУ горять скати. Частину неба затягнуло чорним димом. Майданівці скандують "Ганьба!". У вікна будівлі кидають коктейлі Молотова.