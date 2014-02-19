У Хмельницькому мітингувальники палять СБУ "коктейлями Молотова"

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники кидають “коктейлі Молотова” у вікна другого і третього поверхів приміщення.

Працівники СБУ з вищих поверхів намагаються їх потушити, однак це їм не вдається.

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Також горить центральний вхід до приміщення.

Активісти запалили шини біля будівлі.

Наразі поки працівники СБУ, які перебувають в середині приміщення, не відповідають на дії мітингувальників.

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Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому мітингувальники сьогодні захопили приміщення обласної державної адміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельницької області.

Під час спроби мітингувальників потрапити до приміщення управління СБУ у Хмельницькій області, двоє чоловіків і жінка отримали поранення. Керівництво облуправління СБУ взяло на себе відповідальність за вогнепальні поранення людей.