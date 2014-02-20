"Беркут" біжить вгору Інститутською, міліція застосувала водомет і продовжує відстрілюватися

09:15, 20 лютого 2014
Політика
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На Майдані Незалежності в Києві продовжується протистояння між мітингувальниками і правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, активні дії відбуваються біля консерваторії.

 

Внутрішні війська відступають по вулиці Інститутській і дійшли до мосту біля Жовтневого палацу.

Також правоохоронці відтягнули водомет, він почав поливати мітингувальників.

Правоохоронці відстрілюються та застосовують світло-шумові гранати.

«Беркут» біжить вгору по Інститутській.

Зі сцени Майдану закликають не йти у наступ і займати позиції на барикадах.

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