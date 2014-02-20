На Майдані вбили викладача Українського Католицького Університету
15:04, 20 лютого 2014Політика
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Викладач Українського Католицького Університету Богдан Сольчаник був застрелений на Майдані під час протистояння активістів Євромайдану з правоохоронцями.
Богдан Сольчаник / фото: ukraine-history.ucu.edu.ua/
Про це на своїй сторнці у Facebook написав головний редактор часопису «Патріярхат» Анатолій Бабинський.
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За інформацією сайту Українського Католицького Університету, Богдан Сольчаник працював на кафедрі нової та новітньої історії України. У 2013 році працював над дисертацією на тему «Виборчі практики в малому західноукраїнському місті 1965-2006 роки».
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