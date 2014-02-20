У ВР зареєструвалося вже 205 народних депутатів

На даний час у Верховній Раді України зареєструвалося 205 народних депутатів.

Про це повідомив УНІАН народний депутат Віктор Тимошенко (позафракційний).

Він висловив переконання, що “протягом години буде “залізно” 226 народних депутатів”.

За його словами, саме для того, щоб змогли прибути через затори і проблеми з пересуванням народні депутати і оголошено перерву у ВР.

Читайте такожСьогодні в Києві вбито понад 60 протестувальників - ”Свобода”

Як відомо, реєстрація депутатів проходить не за допомогою системи “Рада”, а письмово.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, розпочалося екстрене засідання парламенту.

Депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих в Україні під час протестів. Після чого було оголошено перерву