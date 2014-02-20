Кількість загиблих у Києві зросла до 67 - КМДА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Департамент охорони здоров’я КМДА інформує, що станом на 15:00 годину 20 лютого за період з 18 лютого до закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 551 учасник масових заходів, що відбуваються в центрі столиці. Госпіталізовано 332 осіб.

«Станом на 15:00 до бюро судово-медичної експертизи доставлено 67 трупів. Серед них дев’ятеро осіб померло у медичних закладах, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я м. Києва», - йдеться в повідомленні.

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За інформацією пресс-служби, лікарні Києва працюють у штатному режимі та в повному обсязі надають медичну допомогу як киянам, так і мешканцям інших міст України, які перебувають у столиці. Про це повідомила в.о. директора Департаменту охорони здоров’я Алла Арешкович.

Вона також зауважила, що усі медичні заклади міста забезпечені медикаментами, виробами медичного призначення та витратними матеріалами. Медична допомога постраждалим під час масових акцій в центрі Києва надається безвідмовно та цілодобово.

Читайте такожКриваве протистояння на Майдані Незалежності. Відео та текстова онлайн-трансляція«Сьогодні ми додатково отримали медикаменти, вироби медичного призначення, інфузійні розчини у вигляді гуманітарної допомоги. Медзаклади повністю забезпечені й імунобіологічними препаратами – протиправцевими та протигангренозними сироватками. Варто зауважити, що за ініціативи Міністерства охорони здоров’я України ми отримали підтримку академічних установ – шести інститутів – у наданні високоспеціалізованої медичної допомоги постраждалим як на базі цих установ, так і в умовах міських лікарень», – зазначила Арешкович.

Вона також наголосила, що незважаючи на підвищене навантаження на всі медичні служби, медики столиці знаходяться на своїх робочих місцях та самовіддано працюють, роблячи все необхідне, щоб жодна людина не залишилася без допомоги.