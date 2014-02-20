На Майдані снайпери відстрілюють поранених, кулі пробивають бронежилети ВІДЕО

Криваве побоїще на Майдані Незалежності почалося близько 8:00. Спровокувати зіткнення могли "титушки". Бійці Самооборони переслідували спортивних молодиків і силовики, ймовірно, подумали, що вони планують штурм адміністративних будівель, повідомляє ТСН.

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В активістів почали стріляти на ураження і не припиняли, навіть коли протестувальники відійшли та намагалися відтягнути тіла загиблих.

Дорогу біля Адміністрації президента залило кров'ю. Люди півтори години не могли поворухнутися, ховаючись від снайперів за деревами та бордюрами.

Очевидці кажуть, що кулі пробивають щити та бронежилети. Наразі біля Лядських воріт лежать 11 загиблих, ще 13 – знаходяться в готелі "Україна". Стріляють в активістів прямо перед камерами журналістів. Двох молодих людей поранили в шию перед знімальною групою ТСН.

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Протестувальники негайно відтягли поранених до карети швидкої. Незважаючи на криваві події, активісти з Майдану йти не збираються, а продовжують укріплювати барикади.