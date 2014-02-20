Яценюк закликав усіх депутатів взяти участь у екстреному засіданні ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні ВР.

“Я звертаюся до народних депутатів фракції Партії регіонів: хто готовий врятувати країну, приїздіть негайно до сесійної зали і вирішуйте долю країни”, - сказав Яценюк.

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Крім того, він додав, що вся відповідальність за насилля в країні лежать персонально на Президентові Вікторові Януковичу та його уряді.

Своєю чергою лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що першочергово сьогодні депутати мають повернути чинність Конституції 2004 року. За його словами, це дасть можливість негайно зупинити кровопролиття в країні.

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Як повідомляв УНІАН, екстрене засідання ВР веде віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський. У сесійній залі зареєструвались 227 народних депутатів.

Сьогодні 20 лютого, народний депутат від Партії регіонів, який має неформальний вплив на кілька десятків парламентаріїв з фракції ПР, Сергій Тігіпко заявив про формування всередині фракції Партії регіонів антикризової депутатської групи для врегулювання політичної кризи в країні.