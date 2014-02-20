Нардеп каже, що в Тігіпка був вимкнений телефон під час "торгів" з опозицією

За його словами, сьогодні дивною виглядала позиція деяких народних депутатів від Партії регіонів, які спочатку заявляли про готовність підтримати опозицію в розв'язанні політичної кризи, а потім не з'явилися в сесійний зал. "Ми всі чекали групу Тігіпко і його самого, після того, як він відкрито заявив про свою позицію. Але після обіду у нього був відключений телефон... Після гучних заяв ми побачили, що він веде ще якісь переговори", - сказав він.

У той же час, за словами парламентарія, сьогодні не час для якихось торгів, навіть якщо у кожного з політиків є своє бачення виходів з кризи. "Сьогодні не може бути жодних торгів не про якихось посадах. Сьогодні важливо врятувати життя людей, припинити кровопролиття. Тому тут не може бути розмов про тих чи інших видах на Кабмін або спікерство. Не можна робити ставку життями людей на майбутні кабінети і посади", - вважає Павелко.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради, на його думку, лише перша перемога. Але головне, щоб нинішня парламентська більшість устоялося. " Ми розуміємо, що регіоналів будуть обробляти. Але нинішня парламентська більшість зібралася за життя людей. І важливо, щоб воно продовжило далі роботу по виходу з кризової ситуації. Ми бачимо, що відбувається на вулицях. І, коли на вулицях у мирний час гинуть люди, не може бути політичних забобонів та спорів. Сьогодні всі повинні зібратися і не виходити з будинку Верхової Ради до тих пір, поки не приймуть рішень, які припиняють кровопролиття", - підсумував депутат.